Не Рейчел Грин единой: 5 классных фильмов с Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон является одной из самых известных актрис своего поколения, мировую славу которой принес культовый сериал "Друзья", где она сыграла Рэйчел Грин.
После успеха ситкома актриса построила стабильную карьеру в полнометражном кино, снимаясь в романтических комедиях, драмах и сатирических проектах. УНИАН собрал пять популярных фильмов с Дженнифер Энистон, которые хорошо показывают, насколько многогранной она может быть:
Марли и я
Теплая и болезненно честная история о молодой паре, которая заводит лабрадора и вместе с ним проходит через взросление, карьерные вызовы, потери и радости семейной жизни.
Обещать - еще не жениться
Несколько переплетенных историй о жителях Балтимора, которые пытаются разобраться в отношениях, любви и ожиданиях. Герои фильма сталкиваются с неразделенными чувствами, самообманом и страхом одиночества, постепенно осознавая истинное состояние своих романтических связей.
Торт
Женщина, страдающая от хронической боли после автомобильной аварии, посещает группу поддержки, но со временем начинает одержимо интересоваться жизнью и смертью одной из ее участниц. Расследование чужой трагедии заставляет героиню столкнуться с собственной депрессией, потерей и внутренними демонами.
Загадочное убийство
Супруги из США отправляются в путешествие по Европе, которое начинается со случайного знакомства с миллиардером и приглашения на роскошную яхту. Празднование оборачивается трагедией, когда хозяина находят убитым, а супруги неожиданно становятся главными подозреваемыми.
Хорошая девочка
Продавщица в маленьком городке, разочарованная браком и обыденностью, заводит роман с молодым коллегой. Связь быстро выходит из-под контроля и приводит к серьезным моральным последствиям.
Напомним, в прошлом году Дженнифер Энистон наконец официально подтвердила роман с гипнотерапевтом и лайф-коучем Джимом Кертисом. Об их отношениях ходило много слухов.