Ляшко требует пригласить на завтрашнее заседание парламента Порошенко, а не Климкина
Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко требует пригласить президента Украины Петра Порошенко на завтрашнее пленарное заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.
“Мы, фракция Радикальной партии, настаиваем завтра пригласить в парламент президента Порошенко. Не министра иностранных дел Климкина - там были переговоры один на один, без Климкина, а президента Порошенко. И пусть он проинформирует украинское общество, украинский парламент, о чем договорились в Париже, о каких выборах, о каких изменениях в Конституцию”, - сказал Ляшко.
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Он также напомнил требования об изменении состава Центральной избирательной комиссии, отставке генерального прокурора и продлении моратория на продажу земли.
Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман поручил пригласить на среду, 7 октября, в парламент министра иностранных дел Павла Климкина для обсуждения результатов встречи в «нормандском формате» 2 октября в Париже.