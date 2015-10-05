Ляшко требует пригласить на завтрашнее заседание парламента Порошенко, а не Климкина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

“Мы, фракция Радикальной партии, настаиваем завтра пригласить в парламент президента Порошенко. Не министра иностранных дел Климкина - там были переговоры один на один, без Климкина, а президента Порошенко. И пусть он проинформирует украинское общество, украинский парламент, о чем договорились в Париже, о каких выборах, о каких изменениях в Конституцию”, - сказал Ляшко.

Читайте такжеКлимкина вызывают в Раду для обсуждения договоренностей "нормандской четверки"

Он также напомнил требования об изменении состава Центральной избирательной комиссии, отставке генерального прокурора и продлении моратория на продажу земли.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман поручил пригласить на среду, 7 октября, в парламент министра иностранных дел Павла Климкина для обсуждения результатов встречи в «нормандском формате» 2 октября в Париже.