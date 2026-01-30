Мадонна назвала город, который считает 'своим идеалом рая': где он находится

Этот город популярен среди художников - писателей, художников, фотографов.

Город Маргейт на юге Британии королева поп-музыки Мадонна назвала "своим идеалом рая", сообщает The Independent.

"Маргейт с его песчаным пляжем, популярным рынком и растущей художественной сценой, посещает все больше людей, но его последний турист принес ему новую славу", - отмечает издание.

Королева поп-музыки Мадонна опубликовала в своем профиле в Instagram фотографии для 20 миллионов подписчиков со своего визита на художественный фестиваль в Маргейте в минувшие выходные.

Видео дня

Это был ее второй визит в этот город за три месяца.

"Кажется, что весь город населен и полон творчества. Писатели и перформансисты, фотографы и художники. Это мое представление о рае. Каждый раз, когда я туда попадаю, я чувствую себя так, как будто попала в сон", - написала она в Instagram.

Маргейт в графстве Кент, который описывают как самый крутой приморский город Англии, в последние годы переживает наплыв творческих людей, которых привлекает его процветающая художественная сцена, бутики, модные пабы и кафе.

Самой большой его достопримечательностью является парк развлечений Dreamland, в котором есть много традиционных аттракционов.

"Я была там несколько раз, и меня всегда поражает преданность и страсть всех этих художников. Голодные, одержимые и чрезвычайно благодарные за такую возможность. У всех них есть очень трогательные истории, которыми они хотят поделиться, и, честно говоря, так приятно наблюдать за их такой преданной работой", - отзывается звезда о Маргейте.

Она добавила также, что в городе есть ее любимый итальянский ресторан:

"Помимо всего этого (посещения художественного центра в Маргейте), я могу пообедать в своем любимом итальянском ресторане, название которого я никому не скажу, потому что тогда все туда пойдут, а там только один столик!".

В публикации сказано, что это скорее всего ресторан "Bottega Caruso".

Мадонна - последние новости

Как сообщалось, во время визита в резиденцию английской художницы Трейси Эмин в Маргейте Мадонна примерила советскую шапку-ушанку и выложила фото в ней. Это неприятно удивило украинцев, ведь Мадонна неоднократно осуждала российскую агрессию против Украины, начавшуюся в 2022 году.

Вас также могут заинтересовать новости: