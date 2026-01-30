Впервые республику бывшего СССР могут наказать санкциями за помощь России, - Bloomberg

После начала войны в Украине Кыргызстан стал одним из ключевых торговых хабов, через который в Россию поставлялись подсанкционные товары из Европы.

Кыргызстан может стать первой республикой бывшего СССР, попавшей под европейские санкции за помощь России. Как сообщает Bloomberg, меры против этой страны обсуждаются в рамках подготовки 20-го пакета санкций за вторжение в Украину.

По словам источников агентства, против среднеазиатской страны, которая входит в ЕАЭС и военный блок Кремля ОДКБ, может быть впервые задействован механизм наказания за нарушение санкций (anti-circumvention tool). В частности, планируется запрет на поставки в Кыргызстан станков и радиооборудования.

Отмечается, что после начала войны Кыргызстан стал одним из ключевых торговых хабов, через который в Россию поставлялись подсанкционные товары из Европы. По подсчетам Brookings Institution, экспорт из Эстонии в Кыргызстан взлетел на 10000%, из Финляндии - на 3100%, из Польши и Греции - на 2200% и 2100% соответственно, из Норвегии, Великобритании, Германии и Чехии - больше чем на 1000%.

Санкции ЕС за помощь России

Иранская поддержка российской войны против Украины представляет прямую угрозу Евросоюзу. В этой связи вчера были введены санкции против четырех лиц и шести организаций. Особый акцент сделан на поддерживаемую иранским режимом программу по развитию и производству беспилотных летательных аппаратов.

