Шэрон Стоун ошеломила признанием о общении с духами

Актриса имеет собственную арт-студию.

Американская актриса Шэрон Стоун призналась, что в своем искусстве руководствуется не только эмоциями, но и ощущением "высшего" сознания, с которым, по ее словам, находится в постоянном контакте.

Для интервью изданию Extra звезда открыла двери своей арт-студии в доме в Беверли-Хиллз, признавшись, что последние годы радикально изменили ее внутреннее состояние и искусство. Она говорит, что после серии тяжелых потерь начала "чувствовать канал", через который к ней приходят образы для портретов.

Актриса говорит, что слышит своеобразное "высшее сознание", которое как будто ведет ее во время работы, а сами портреты буквально "разговаривают" с ней в процессе создания. После завершения картин Стоун благодарит тех "духов", которых изображает:

"Я думаю, что этот канал действительно открылся, потому что многие члены моей семьи умерли, и они умерли очень быстро за последние, пожалуй, три с половиной года. Я действительно слышу, как это высшее сознание говорит со мной. Когда эти портреты начали появляться, они действительно говорили со мной".

Особенно болезненной для актрисы стала работа над картиной под названием "Him". Стоун рассказала, что сначала дух, который вдохновил этот портрет, молчал, а затем открыл трагическую историю своей смерти - он погиб, утонув в корабле, будучи закованным в цепи в трюме. Переживание этого опыта во время рисования стало для нее чрезвычайно тяжелым и травматичным.

Напомним, в 2001 году у Шэрон Стоун случился геморрагический инсульт, вызванный разрывом сосуда головного мозга, а также аневризма. Актриса провела длительное время в больнице и прошла многолетнюю реабилитацию, во время которой ей пришлось буквально заново учиться базовым вещам.

