Что известно о Полине Нестеровой, которая сыграет в сериале 'Ромео и Джульетта из Черкасс 4' на ТЕТ

Скоро на телеканале ТЕТ состоится премьера четвертого сезона романтической комедии "Ромео и Джульетта из Черкасс". Одну из главных героинь – Юлю – отныне будет играть молодая талантливая актриса Полина Нестерова.

Ее персонаж – искренняя, эмоциональная и принципиальная девушка с собственным взглядом на любовь. В новом сезоне Юле предстоит пройти непростой путь материнства на фоне громких семейных баталий, где родители и свекры не жалеют непрошенных советов и тянут каждый в свою сторону. Каким был путь Полины Нестеровой к роли черкасской Джульетты, рассказываем далее.

Полина Нестерова родилась 21 мая 2001 года в Кривом Роге. Интересно, что свой 24-й день рождения она встретила именно на съемочной площадке "Ромео и Джульетта из Черкасс 4". По ее словам, это празднование стало одним из самых запоминающихся.

Полина Нестерова выпускница Киевского национального университета культуры и искусств – магистр сценического искусства, режиссер театра и кино. Мастером ее курса был известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, который в дальнейшем стал для нее важным ориентиром.

В кино актриса снимается с 2020 года. Среди ее работ – популярные телесериалы "Доброволец", "Женский доктор", "Вскрытие покажет", "Рубан", "Под одной крышей", "Ключи от правды", "Коп из прошлого 5".

Параллельно с кинокарьерой Полина Нестерова работает в театре. Она сыграла в сказке-феерии "Легенды Бахчисарая", комедии "Возвращение блудного отца", мюзикле "За двумя зайцами", комедиях "Боинг-Боинг. Перезагрузка" и "Врут чистую правду", а также в первой режиссерской работе актера Максима Девизорова для Театра ветеранов – комедии "Повестка".

Отдельное место в жизни Полины Нестеровой занимает тема Крыма. Она росла в Крыму, а своей дипломной работой в университете выбрала постановку "Лесной песни" Леси Украинки на крымскотатарском языке. Сейчас актриса сотрудничает с "Крымским Домом", где вместе с командой организует культурные мероприятия, направленные на популяризацию крымскотатарской культуры и языка.

Также Полина Нестерова хорошо знакома и аудитории социальных сетей. Она часто появляется в рекламных скетчах вместе с блогером Владом Шевченко. Эти интеграции сделали ее узнаваемой для молодой диджитал-аудитории. В свободное время актриса увлекается танцами, тактической медициной, любит книги и путешествия.

Роль Юли в комедийном сериале "Ромео и Джульетта из Черкасс 4" стала для Полины Нестеровой новым важным этапом в карьере.

"Я очень кайфую от этого проекта. Мне кажется, я наконец готова к материнству, потому что в этом проекте каждый день у меня на руках четырехмесячный ребенок, к которому я так привыкла, что иногда мне очень не хочется отдавать маме", – признается актриса.

Полина Нестерова из тех актрис, которые проживают роль вместе со зрителем. Она точно станет открытием для многих в продолжении романтической комедии "Ромео и Джульетта из Черкасс 4". Влюбит ли новая Юля в себя зрителей так же, как влюбила съемочную группу, узнаем совсем скоро на телеканале ТЕТ.

