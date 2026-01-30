Тина Кароль нашла виновных в скандале с песней о 'добре'

Певица уверена, что это часть гибридной войны РФ.

Певица Тина Кароль заявила, что негатив, с которым она столкнулась из-за записи песни об отсутствии света и тепла, был следствием целенаправленной кампании против нее.

В интервью Украинской правде она заявила, что сняла короткое видео с песней о "добре" после того, как в студии выключили свет, что привело к уничтожению файла с ее треком. По словам исполнительницы, ролик был записан в щитовой харьковского метро:

"Мы прекрасно знаем, как произошла эта атака в соцсетях и кто ее инициировал. Позже я это обязательно расскажу, потому что мы это расследуем сейчас... Не может появляться 400 комментариев в час под видео".

Кароль говорит, что о скандале вокруг нее начали писать даже в России, поэтому она считает это попыткой запустить внутренние конфликты внутри Украины. Артистка уверена, что речь идет о части гибридной войны.

Видео дня

"Сегодня у нас забирают базовые, бытовые вещи: тепло, свет, чувство безопасности. Люди находятся на пике эмоционального напряжения, и в этот момент их пытаются столкнуть друг с другом. Среди комментариев очень четко прослеживалась заказная линия: что это якобы "песня от власти", что это "песня на дурака", мол, "власть ничего не сделала, но песенку вам дали", чтобы отвлечь внимание. И это тоже элемент той самой гибридной атаки", - заявила она.

Извинение, которое Кароль записала для украинцев, она назвала попыткой объединить "думающую Украину". По ее словам, после этого она получила очень много поддержки:

"Я была готова это сделать с легкостью, просто чтобы остановить эту навалу. Для меня это было важно. Это как писали: "в Славянске не улыбаться у стелы". А я думаю - наоборот. Военные ждут, чтобы ты пришел и принес жизнь. Важно, чтобы в этой встрече была жизнь".

Напомним, Тине Кароль пришлось извиняться за исполнение песни Даниила Городецкого "У нас нет света". В сети певицу раскритиковали за исполнение трека в момент, когда украинцы страдают от обстрелов во время морозов.

Вас также могут заинтересовать новости: