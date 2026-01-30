Умерла звезда легендарного фильма 'Один дома' Кэтрин О'Хара

Актриса Кэтрин О'Хара сыграла роль матери Маколея Калкина в первых двух фильмах "Один дома".

Легендарная голливудская актриса Кэтрин О'Хара скончалась в пятницу, 30 января, в возрасте 71 года, сообщили TMZ два источника.

Издание отмечает, что пока неизвестно, что стало причиной смерти актрисы. Кэтрин О'Хара известна своими ролями в фильмах "Шиттс-Крик", "Один дома" и "Лучший в шоу".

В статье говорится, что О'Хара сыграла роль матери Маколея Калкина в первых двух фильмах "Один дома", а также появилась в роли Мойры Роуз в 80 эпизодах сериала "Шиттс-Крик".

Примечательно, что последней работой актрисы стала роль в сериале Apple TV+ "Студия" вместе с Сетом Рогеном. За эту роль она получила номинацию на премию "Эмми".

Указывается, что актриса была награждена премией "Эмми" за свою работу в сериале "Шиттс-Крик" в 2020 году. Примечательно, что первую победу в "Эмми" Кэтрин получила в 1982 году за сценарий к комедийному телесериалу "SCTV Network 90".

Издание рассказало, что актриса родилась и выросла в Торонто, Канада. Она была шестым ребенком из семи в семье. Со своим мужем, художником-постановщиком Бо Велчем, звезда познакомилась на съемках фильма "Битлджус" 1988 года. Они поженились в 1992 году и имели двух сыновей, Мэтью и Люка.

В материале отмечается, что последний раз один из фотографов видел Кэтрин в аэропорту Лос-Анджелеса в феврале 2024 года.

