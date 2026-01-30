СБУ опубликовала кадры спецоперации в Крыму в 2025 году

Служба безопасности Украины поделилась архивными кадрами своей работы по уничтожению российской авиации на территории полуострова Крым в прошлом году.

Тогда, напомним, украинские беспилотники в ходе спецоперации атаковали сразу пять аэродромов, в результате чего было уничтожено 15 вражеских авиабортов, ущерб от уничтожения которых составил для Кремля около миллиарда американских долларов.

В ходе ударов СБУ, возглавляемой в то время Василием Малюком, были уничтожены:

Видео дня

11 истребителей и бомбардировщиков: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МиГ-31;

3 вертолета: Ми-28, Ми-26, Ми-8;

1 транспортный самолет: Ан-26;

Помимо этого отечественные беспилотники сумели поразить склады с боеприпасами и топливом, что привело к их уничтожению. Операцию проводили бойцы спецназа "Альфа".

"Эти кадры - наглядное доказательство того, что в тылу врага больше не существует безопасных мест. Украина достает везде", - предупредили СБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: