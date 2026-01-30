Даже когда выключены: бывший агент ЦРУ раскрыл, как спецслужбы прослушивают через гаджеты

Бывший офицер ЦРУ заявил, что спецслужбы могут превращать смартфоны, телевизоры и автомобили в инструменты слежки – даже без ведома владельцев.

Смартфоны, смарт-телевизоры и автомобили могут использоваться для скрытого прослушивания и контроля даже в выключенном состоянии, заявил бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку в интервью подкасту The Diary of a CEO, который ведет британский предприниматель Стивен Бартлетт.

Кириаку заявил, что современные персональные устройства представляют серьезную угрозу приватности, поскольку могут быть скомпрометированы разведывательными службами без ведома их владельцев.

По словам Кириаку, который работал аналитиком ЦРУ и оперативным сотрудником Центра по борьбе с терроризмом, большинство людей ошибочно считают свои гаджеты безопасными.

"Они совсем не безопасны", – подчеркнул бывший разведчик, отвечая на вопрос о цифровой конфиденциальности.

Слежка не только со стороны США

Кириаку утверждает, что возможности для взлома персональных устройств имеют не только американские спецслужбы – АНБ, ЦРУ или ФБР. По его словам, подобными инструментами обладают также Великобритания, Франция, Германия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Россия, Китай, Израиль и Иран.

"У каждого есть такие возможности, поэтому нужно быть очень и очень осторожным", – отметил он, подчеркнув, что рядовые граждане потенциально могут стать объектом цифрового мониторинга как со стороны собственного государства, так и со стороны иностранных разведок.

Смарт-телевизоры и телефоны как "жучки"

Одним из самых резонансных утверждений Кириаку стало объяснение, как бытовая электроника может превращаться в инструмент прослушивания. По его словам, спецслужбы способны дистанционно активировать микрофоны смарт-телевизоров даже в выключенном состоянии.

"Телевизор все еще может слышать все, что говорят в комнате, и передавать это обратно", – заявил бывший офицер ЦРУ, добавив, что подобные технологии существовали еще с 1980-х годов.

Аналогичные риски, по его словам, касаются и смартфонов, динамики которых могут использоваться для скрытого аудиоконтроля, даже когда устройство находится в режиме ожидания.

"Хранилище 7" и контроль над автомобилями

Кириаку также напомнил об утечке секретных материалов ЦРУ в 2017 году, известной как Vault 7 ("Хранилище 7"), которая была обнародована WikiLeaks. Эти документы, по его словам, раскрыли методы взлома, включая возможность дистанционного вмешательства в бортовые компьютерные системы автомобилей.

По утверждению бывшего разведчика, такие технологии могут использоваться не только для слежки, но и для физического устранения целей путем инсценировки автокатастроф.

Кто такой Джон Кириаку

Джон Кириаку стал известен после того, как в 2012 году был осужден за разглашение секретной информации о программе "усиленных допросов" ЦРУ, включая метод имитации утопления. Он стал единственным сотрудником агентства, заключенным за разоблачение этой практики.

После отбытия тюремного срока Кириаку активно выступает публично, критикуя деятельность спецслужб и предупреждая о масштабах современного цифрового слежения, которое, по его словам, давно вышло за пределы фантастики.

