Боевики готовы освободить из плена 30 украинских военных - волонтер

Об этом волонтер, руководитель "Офицерского корпуса" и Центра по обмену пленными Владимир Рубан заявил в эфире "17 канала", сообщает портал «Новости Донбасса».

По словам Рубана, к обмену уже готовы от 23-х до 26-ти военных в оккупированном Донецке и от 5-ти до 7-ми в Луганске.

Рубан добавил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе настаивает "на цифре более 150 человек".

"Общий список неудовлетворенных запросов - около 350 человек. Реальных тех, кого мы можем быстро получить, которые уже подготовлены, привозить, кого мы просили и забирайте, вот их около тридцати человек", - сказал Рубан.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко со ссылкой на данные СБУ заявила, что в плену пророссийские боевики удерживают 163 украинца.

По ее словам, 163 украинца, из которых 99 - военнослужащие, бойцы добровольческих батальонов и батальонов Национальной гвардии Украины, а также 64 гражданские лица.

Также в списке пропавших без вести 800 человек. Из них 396 - военнослужащие, сотрудники силовых структур, 404 – гражданские лица.

По словам Геращенко, в течение года удалось найти и освободить из плена боевиков 2 тыс. 911 человек.