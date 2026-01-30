Популярный актер высказался о выезде мужчин-артистов за границу

Текучев считает, что фильмы нужно снимать, если есть такая возможность.

Украинский актер Павел Текучев, известный по проектам "Коп из прошлого" и "Когда ты выйдешь замуж?", высказался о выезде артистов за границу для съемок фильмов и сериалов.

В интервью РБК-Украина ему напомнили, что основную часть фильма "Когда ты выйдешь замуж?" снимали в Хорватии. На вопрос, считает ли он уместным выезжать на съемки, когда другим военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну, Текучев ответил так:

"Прежде всего, мы выехали поработать и вернулись. Это, я думаю, критически важно. Я знаю, что если бы не Хорватия и не зарубежные партнеры, то этого фильма не было бы. То есть вопрос стоит так: либо мы можем поехать туда и снять эту картину, либо этой картины не существует. Я считаю, что гораздо логичнее ее снять и поехать туда".

Актер отметил, что некоторые его коллеги едут в другие страны для съемок в иностранных фильмах. Он это не только поддерживает, но и сам мечтает сыграть в зарубежном фильме.

Видео дня

"Но конечно нужно с уважением относиться ко всем. Ты поехал, поработал, вернись, работай дальше. Я так это вижу", - добавил Текучев.

Напомним, на днях стало известно о мобилизации в ряды украинской армии актера Петра Крылова. Он рассказал, что готовился к этому с осени.

Вас также могут заинтересовать новости: