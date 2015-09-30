Европейский суд начал рассмотрение жалоб Азаровых на ЕС за примененные санкции

Слушания жалоб состоялись во вторник в Люксембурге в Голубом зале Европейского суда, передает собственный корреспондент УНИАН.

Азаровых представляли австрийские адвокаты Габриэль Лански и Александр Эггер, Европейский Союз - Жан-Поль Хикс.

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Представители Азаровых утверждают, что решение применить санкции к этим лицам "было больше политическим, чем юридическим". "Единственный материал, который имел Совет, это письмо генерального прокурора, но доверие к нему и к отправленным документам находится под вопросом", - сказал Лански.

В качестве иллюстрации "низкого качества украинской власти" адвокат указал на "черный список", который не так давно в Украине был принят для иностранных журналистов.

Также Лански считает, что Рада не "применила высокого уровня юридические стандарты, которые от нее можно ожидать". "Высокие юридические стандарты, которые применяются к другим делам или в отношении применения санкций для террористов также должны быть применены у украинским делам", - подчеркнул он.

Представитель Совета в свою очередь заявил, что "полученные от властей Украины высокого уровня документы - не только кусок бумаги". "Поэтому Рада считала, что, в дополнение к другим материалам, этого было достаточным для того, чтобы включить эти лица в этот список", - сказал Хикс.

Он также отверг наличие каких-либо политических мотивов при принятии решения". Представитель ЕС также подчеркнул, что не разделяет точку зрения представителей Азаровых относительно того, что "в Украине нет верховенства права".

В интервью журналистам Лански, отвечая на вопрос УНИАН относительно перспектив выиграть это дело, сказал: "Я не начал бы эту процедуру, если бы не был оптимистичен относительно того, что я выиграю. Европейский Совет ссылается на письмо из офиса генерального прокурора Украины, но это письмо не является достаточным основанием для действий Европейского Совета. Расследование, которое проводится в Украине в отношении бывшего премьер-министра, с моей точки зрения, не отвечает необходимым критериям Конвенции прав человека и не соответствует украинскому законодательству".

По его словам, эти аргументы касаются обоих дел - Азарова-старшего и Азарова-младшего.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно целесообразности рассмотрения жалобы Алексея Азарова в ситуации, когда ЕС не продлил действие примененных к нему ограничительных мер, адвокат сказал: "Этот суд решает нашу жалобу относительно того, что санкции были незаконны. В деле Алексея уже нет существующих санкций, но этот Суд должен решить, с самого начала санкции в отношении обоих джентльменов были законны или нет".

Говоря о сроках принятия решения в жалобах, Лански отметил, что этот Суд - "очень ответственная институция ЕС и они делают очень кропотливую работу". "Они это будут делать и в этом деле. Поэтому это займет определенное время", - подчеркнул он.