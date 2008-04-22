Кириленко о президенте, каком-то канцлере и людях с сомнительным прошлым

Лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет о необходимости существования в Украине института Президента.

Об этом В.КИРИЛЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Луцке, сообщает пресс-служба блока.

"Институт действенного Президента – в свете, в частности, последних внешнеполитических событий, - для Украины сегодня является чрезвычайно важным, поскольку лишь он может обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - сказал В.КИРИЛЕНКО.

"Однако нашими партнерами по коалиции предлагается всей полнотой власти наделить парламент. Тот парламент, работа которого в любой момент может быть сорвана из-за заблокированной трибуны, в котором коллеги-депутаты часто не имеют общей точки зрения на принципиальные вопросы, в котором и сейчас находится огромное количество людей с сомнительным прошлым, в котором много депутатов даже и мысли не имеют, что такое законопроект и какая процедура его прохождения", - отметил он.

"Невозможно, чтобы в руках 450 лиц была сконцентрирована вся власть, чтобы они назначали какого-то канцлера", - убежден лидер фракции НУ-НС.

"Поэтому, когда наши партнеры по коалиции говорят о том, что в новой Конституции стоит оставить институт всенародно избранного Президента, но - без его предыдущих полномочий, это, по меньшей мере, выглядит легкомысленно", - цитирует В.КИРИЛЕНКО “Украинская правда” .

В.КИРИЛЕНКО также призывал партнеров по коалиции "к дискуссии вокруг изменений в Конституцию, которая на выходе должна нас всех сплотить, а не разъединять".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, газета «Коммерсантъ Украина» сообщила, что рабочая группа Национального конституционного совета завершила работу над проектом концепции обновленной Конституции. Как сообщает газета, один из членов рабочей группы сказал, что «сначала было много разговоров о том, чтобы перейти к президентской модели, но в результате рабочая группа твердо решила, что, поскольку уже утвердилась парламентско-президентская республика, от нее отступать нельзя». Он также сообщил, что предусматривается, что глава государства будет лишен права вносить кандидатуры на назначение двух министров – обороны и иностранных дел. При этом, Президент будет отвечать за две сферы – внешнюю политику, а также национальную безопасность и оборону. Кроме этого, он будет отстранен от исполнительной власти в части экономики. "У него будут достаточно широкие полномочия, но командовать правительством он, конечно, уже не сможет", - резюмировал другой член рабочей группы.

Определение полномочий Президента в новой редакции Конституции – один из ключевых моментов.

Заместитель главы Секретариата Ппрезидента, секретарь НКС Марина СТАВНИЙЧУК сказала в интервью газете, что “нельзя говорить, что в этом случае Президент что-то потеряет или что-то получит”. По ее словам, укрепится статус Президента как гаранта Конституции, а также его статус с точки зрения взаимодействия и сбалансированности органов государственной власти и местного самоуправления. В то же время, она сказала, что для того, чтобы избежать последствий дуализма во власти, предлагается закрепить исполнительную власть на центральном уровне и по вертикали – за Кабинетом Министров.