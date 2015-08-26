Съезд "Солидарности" состоится 28 августа - депутат

Об этом в комментарии УНИАН сообщил член Центрального совета партии, заместитель председателя депутатской фракции партии "БПП" Алексей Гончаренко.

"В пятницу, 28-го", - сообщил депутат о дате проведения съезда.

Он отметил, что на съезде будет рассматриваться вопрос о "вливании в нашу партию партии "УДАР".

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко заявлял, что совместный съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и Украинского демократического альянса за реформы Виталия Кличко готовится на 27 августа. Он также сообщил, что продолжается процесс объединения этих двух политических сил.

"На сегодняшний день есть решение, что мы вместе идем на местные выборы, вместе формируем списки по регионам", - подчеркнул народный депутат.

Читайте также"УДАР" и БПП объединяются, лидером новой партии станет Кличко - СМИ

Как ранее сообщал один из лидеров "УДАРа", в августе на съезде партии "УДАР" будет обсуждаться вопрос совместного с партией "Солидарность" участия в местных выборах в октябре и возможной ликвидации партии.

Собеседник агентства тогда подтвердил, что существует договоренность между лидером партии "УДАР" Виталием Кличко и президентом Украины Петром Порошенко о совместном участии обеих политических сил в местных выборах. Он отметил, что квоты по спискам на местах делятся следующим образом: 70 - для "порошенковцев" и 30 - для "ударовцев". В то же время в 5-6 регионах, в частности, в Киеве и Киевской области, во Львовской и Полтавской областях квоты будут делиться 50 на 50.