Порошенко предложили новый формат переговоров по ситуации на Донбассе с участием Польши - СМИ

Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому президенту Петру Порошенко новый формат мирных переговоров по ситуации на Донбассе: с участием наиболее сильных европейских государств, а также стран-соседей Украины, в том числе и Польши.

«Польский президент подчеркнул, что во время телефонного разговора с Петром Порошенко он предложил, чтобы в мирных переговорах участвовали сильнейшие государства Европы, а также соседи Украины, в том числе Польша», - пишет сайт «Польского радио» со ссылкой на интервью Дуды.

Читайте такжеБолее 60% украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО - опрос

При этом президент Польши отметил, что он намеревается подробно обсудить данный вопрос на готовящейся встрече глав государств Украины и Польши.

Как сообщал УНИАН, 6 августа, Дуда официально стал президентом Польши, принеся присягу главы государства. Позднее состоялся телефонный разговор Дуды с Порошенко, в ходе которого стороны договорились о визите в Украину специального посланника президента Польши с целью согласования дорожной карты политического диалога и подготовки будущего украинско-польского саммита.