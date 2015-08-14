Порошенко впервые обсудил с новым президентом Польши Дудой ситуацию на Донбассе
Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда в телефонном разговоре обсудили обострение ситуации на Донбассе.
Петр Порошенко поблагодарил польского коллегу за поддержку Варшавой усилий по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также обратил внимание на увеличение количества обстрелов со стороны пророссийских боевиков в последнее время, говорится в сообщении на сайте президента.
Читайте такжеВ Польше попросили невзлюбившего пармезан Путина не брать грех на душу, напомнив о Голодоморе в Украине
В свою очередь, Анджей Дуда заверил, что Польша и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером Украины в вопросах достижения безопасности на Европейском континенте и сохранения трансатлантического единства в контексте российской агрессии.
Петр Порошенко также поздравил Анджея Дуду со вступлением в должность президента Польши и пожелал успехов в работе.
"Стороны выразили уверенность, что отношения стратегического партнерства между Украиной и Польшей, которые базируются на общих европейских ценностях, крепких традициях дружбы и взаимного доверия, будут углубляться и в дальнейшем", – сообщают в Администрации президента.
"Анджей Дуда подтвердил готовность польской стороны продолжать последовательную политику активной поддержки реализации проевропейских реформ в Украине. Стороны договорились, что в ближайшее время специальный посланник президента Польши посетит Украину с целью согласования дорожной карты двустороннего политического диалога и подготовки будущего украинско-польского саммита", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Анджей Дуда начал работать на должности президента Польши 6 августа.
По телефону поздравил Анджея Дуду со вступлением в должность Президента Польши. http://t.co/xcuTV27NMNpic.twitter.com/tV8F9Hf1yw
— Петр Порошенко (@poroshenko) August 14, 2015