В заблокированном авто на 205 округе нашли 200 тысяч гривень и оружие

В автомобиле на черниговском 205 округе нашли 50 пачек по 10 конвертов, в каждом из которых находилось по 400 гривень.

Об этом заявили свидетели происшествия, позже это подтвердил депутат Борис Филатов.

Также при обыске нашли 93 рожка по 30 патронов для автомата Калашникова.

Вскрыли багажник.Ящик денег. Все деньги разложены по конвертам по 400 гривен.Автоматные рожки с патронами. ...По... Posted by Borys Filatov on Friday, 17 July 2015

Напомним, 16 июля, около 20 часов, в 205-м избирательном округе на Черниговщине, кандидат в народные депутаты Украины Геннадий Корбан, вместе со своей командой заблокировал автомобиль, в котором по его информации находятся скупщики голосов. Уже скоро вокруг автомобиля возник стихийный митинг.