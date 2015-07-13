ГАИ будет работать до создания территориальных органов патрульной службы

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 8 июля 2015 года № 476, обнародованном на Правительственном портале.

Правительство постановило, что до создания и обеспечения функционирования территориальных органов, в том числе межрегиональных органов патрульной службы на территории отдельных административно-территориальных единиц, Государственная автомобильная инспекция продолжает выполнять функции относительно временного задержания и хранения транспортных средств на специальных площадках и стоянках, временного изъятия удостоверения водителя и лицензионной карточки на транспортное средство и их возвращения, направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, и проведение такого осмотра.

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Кроме того, Кабмин поручил МВД обеспечить патрульную службу необходимым количеством специальных технических средств для проведения осмотра водителей транспортных средств с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения, или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Правительство внесло изменения в свои постановления: об утверждении Порядка временного изъятия удостоверения водителя и лицензионной карточки на транспортное средство и их возврата; об утверждении Порядка временного задержания и хранения транспортных средств на специальных площадках и стоянках и Порядка направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, согласно которым функции подразделения Госавтоинспекции будут выполнять органы патрульной службы.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла Закон «О Национальной полиции» (№ 2822).

Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.

Патрульная полиция должна заменить патрульно-постовую службу и ГАИ.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе заявила, что после передачи Госавтоинспекцией своих полномочий патрульной службе в системе Министерства внутренних дел Украины останется работать спецподразделение ГАИ "Кобра" и подразделение сопровождения официальных делегаций.