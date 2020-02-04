ВАКС избрал меру пресечения экс-замглавы Минюста Бернацкой: должна уплатить залог и ходить в прокуратуру и суд

Также бывшая чиновница обязана воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве, а также сдать паспорта для выезда за границу.

Высший антикоррупционный суд избрал бывшей первой заместительнице министра юстиции Наталье Бернацкой, подозреваемой в хищении более 54 млн гривень, меру пресечения в виде залога в 7 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

«Следственная судья ВАКС избрала меру пресечения бывшей первой заместительнице министра юстиции в виде залога в размере 7 млн гривень. Также на подозреваемую возложены обязанности: прибывать к следователю (детективу), прокурору и в суд по первому вызову; уведомлять следователя (детектива), прокурора или суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать органам Государственной миграционной службы Украины паспорта для выезда за границу», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, НАБУ сообщило о подозрении Бабину, бывший первой заместительнице министра юстиции Наталье Бернацкой, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к бывшему народного депутата.

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Установлено, что в сентябре 2013 года представитель общества «Золотой Мандарин Ойл», подконтрольного бывшему народному депутату и по его непосредственному указанию, подготовил и направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета 54 млн 179 тыс. гривень в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО «Киевэнерго» перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.

Однако следствием было установлено, что, несмотря на решение суда в свою пользу, «Золотой Мандарин Ойл» не обращался в исполнительную службу за его реализацией, и этот факт, Европейский суд не сообщил.

Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к «Киевэнерго» на пользу другой частной компании, аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, которая произошла за полгода до обращения в ЕСПЧ.

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В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в Европейский суд бывший народный избранник договорился с руководством Минюста, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался уплатить в пользу подконтрольного депутату «Золотого Мандарина Ойл» 54 млн 179 тыс. гривень из госбюджета по обязательствам, которые возникли между двумя частными юридическими лицами.

На основании этого в феврале 2016 года Минюстом было перечислено указанную сумму средств.

Действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.