Порошенко рассказал, каким критериям должна соответствовать Украина для вступления в ЕС

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с лидерами школьного самоуправления в День защиты детей, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, это «очень много реформ, которые, уверен, придется проводить мне, политическим силам и с вашей помощью. Я на вас очень рассчитываю».

Президент отметил: «Шаг за шагом мы все вместе, каждый на своем месте, должны делать все возможное, чтобы к лучшему менять страну. У нас нет ни возможности отступить, ни времени ждать. Мы с вами боремся за Украину». Он призвал школьников совместно прилагать усилия и работать над тем, чтобы обеспечить возможность вступления Украины в Евросоюз. «Верю в то, что мы с вами совместной работой обеспечим, чтобы Украина получила возможность вступления в Европейский Союз», - сказал Порошенко.

Читайте такжеЕврокомиссар о вступлении Украины в ЕС: Стране нужно сконцентрироваться на реформах

По его словам, украинцы продемонстрировали четкое желание интеграции с ЕС и изменили отношение европейцев к перспективе членства Украины. «В ноября 2013 года украинцы вышли на улицы не для того, чтобы требовать повышения зарплат или снижения налогов, они стремились к своему европейскому будущему. Думаю, что очень мало стран в Европе так боролись за свое будущее и заплатили такую большую цену, как это сделала Украина», - сказал президент.

Порошенко положительно оценил инициативы по созданию школьных «парламентов», «кабинетов министров». По его словам, «это хороший способ подготовиться к взрослой жизни, и принимать это уже как сознательный и ответственный выбор». Президент порекомендовал школьникам прочитать книгу Айны Рэнд «Атлант расправил плечи», которая помогла сформировать его подход к жизни.

Отвечая на вопросы школьников, в частности, о необходимости реформирования системы интернатов и домов ребенка, Порошенко сказал, что такие заведения являются советским пережитком, и в Европе такого нет. Президент уверен, что должно быть изменено отношение к сиротам и ликвидированы бюрократические препятствия для усыновления детей.