Скандал с украинским трезубцем: посольство считает реакцию Лондона недостаточной

Посольство Украины в Великобритании прокомментировало комментарий британского правительства по поводу появления украинского трезубца в британском каталоге экстремистской символики.

Украинские дипломаты отметили, что в Лондоне так и не уточнил, когда Герб Украины будет удален из иллюстративного пособия.

«И все же, нет четкого ответа на простой вопрос: когда украинский трезубец, конституционный национальный символ и Герб Украины, уберут из пособника по экстремизму. Ожидаем дополнительного уточнения от британской стороны», - говорится в заявлении посольства в Twitter.

And yet, no clear answer to a simple question: whether the Trident #Tryzub, constitutional national symbol and Coat of Arms of #Ukraine, will be removed from the Extremism Guide. Seeking more clarification from the #British side@TerrorismPolicehttps://t.co/SWCaJywZmH