Порошенко: На Донбассе захвачены десятки солдат российских спецподразделений

На востоке Украины задержаны десятки российских военных.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью ВВС Украина.

«Давайте говорить напрямую – мы не воюем с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Это - настоящая война с Россией. Сегодня захватили двух российских военных, несколько недель и месяцев назад захватили двадцать и шестьдесят, соответственно, российских солдат специальных подразделений», - отметил президент.

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Он считает, что нет причин писать в газетах выражение «российские солдаты» в кавычках. «Приезжайте в Киев и убедитесь сами, что нет причины писать это в кавычках. Это - реальные офицеры российских сил специального назначения, которые приехали сюда воевать. Эти два российских солдата убили одного из моих солдат», - заявил он.

По словам Порошенко, с ними обращаются в соответствии со всеми гуманитарными нормами. «Мы даем доступ к этим солдатам всем гуманитарным организациям. К ним уже приходили представители ОБСЕ и Красного Креста. Какие еще доказательства мы должны предоставить миру? Хотя мир нам и так доверяет. Какие доказательства мы должны еще предоставить России, что это их солдаты, их регулярные силы и их война и агрессия?», - сказал президент.