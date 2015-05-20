Порошенко: На Донбассе захвачены десятки солдат российских спецподразделений
По словам Петра Порошенко, задержанные в эти выходные в бою под Счастьем россияне - реальные офицеры российских сил специального назначения, которые приехали в Украину воевать.
На востоке Украины задержаны десятки российских военных.
Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью ВВС Украина.
«Давайте говорить напрямую – мы не воюем с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Это - настоящая война с Россией. Сегодня захватили двух российских военных, несколько недель и месяцев назад захватили двадцать и шестьдесят, соответственно, российских солдат специальных подразделений», - отметил президент.
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Он считает, что нет причин писать в газетах выражение «российские солдаты» в кавычках. «Приезжайте в Киев и убедитесь сами, что нет причины писать это в кавычках. Это - реальные офицеры российских сил специального назначения, которые приехали сюда воевать. Эти два российских солдата убили одного из моих солдат», - заявил он.
По словам Порошенко, с ними обращаются в соответствии со всеми гуманитарными нормами. «Мы даем доступ к этим солдатам всем гуманитарным организациям. К ним уже приходили представители ОБСЕ и Красного Креста. Какие еще доказательства мы должны предоставить миру? Хотя мир нам и так доверяет. Какие доказательства мы должны еще предоставить России, что это их солдаты, их регулярные силы и их война и агрессия?», - сказал президент.