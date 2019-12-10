О чем договорились: в Париже проходит пресс-конференция лидеров "нормандской четверки" (прямая трансляция)

За час до пресс-конференции президенты Украины и России встретились с глазу на глаз.

В Париже началась совместная пресс-конференция с участием украинского президента Владимира Зеленского, французского лидера Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина, а также канцлера Германии Ангелы Меркель по результатам «нормандского саммита».

За час до пресс-конференции президенты Украины и России провели закрытую встречу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, примерно в 18.30 (по киевскому времени) в Париже началась встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата». Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии.

По предварительному графику, встреча в «нормандском формате» должна была начаться в 17.00 (по киевскому времени), но ее начало было перенесено почти на полтора часа.

Как отметили в Офисе главы государства, главный вопрос повестки дня - обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.