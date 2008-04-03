У Ющенко объяснили, за что Президент уволил Станик

Основанием для отмены указа Президента о назначении Сюзанны СТАНИК судьей КС стало нарушение процедуры принесения ею присяги судьи Конституционного Суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Украины и созданных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб Руслан КИРИЛЮК.

Он напомнил, что частью 3 статьи 17 Закона «О Конституционном Суде Украины» предусмотрено, что судья Конституционного Суда приносит присягу на заседании Верховной Рады Украины, которое проводится при участии Президента Украины, премьер-министра, председателя Верховного Суда, не позже, чем через месяц после назначения судьей Конституционного Суда Украины.

По словам Р.КИРИЛЮКА, в соответствии с протоколом № 72 пленарного заседания Верховной Рады от 22 апреля 2004 года и стенограммы этого заседания Президент Украины не принимал в нем участие. Отсутствие Президента Украины указывает на нарушение процедуры составления С.СТАНИК присяги судьи Конституционного Суда. «Таким образом, С.СТАНИК не принесла присягу судьи Конституционного Суда Украины, а следовательно - не вступила в должность судьи Конституционного Суда Украины в сроки и согласно порядку, определенному в законодательстве», – сказал Р.КИРИЛЮК.

Он отметил, что при таких обстоятельствах Президент получил основания для отмены Указа № 368 от 25 марта 2004 года «О назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины».

Кроме того, Р.КИРИЛЮК отметил, что заявление С.СТАНИК о пересмотре решения и постановления судов апелляционной и кассационной инстанций было допущено к рассмотрению Верховным Судом безосновательно.

В частности, отметил он, в заявлении не были приведены обоснования неодинакового применения судом кассационной инстанции одной и той же нормы права, что привело к неправильному решению спора, а лишь детально изложены обстоятельства дела и ссылки на нарушение судами апелляционной и кассационной инстанций норм материального и процессуального права.

По словам Р.КИРИЛЮКА, жалобщик даже не отметил, какую именно норму материального или процессуального права неодинаково применил суд кассационной инстанции. Кроме того, к жалобе не прибавлены копии судебных решений, подтверждающих разное применение судом кассационной инстанции одной и той же нормы права.

В то же время, согласно части первой статьи 239 Кодекса административного судопроизводства Украины, к жалобе должны прилагаться копии судебных решений, которые обжалуются, а основанием для пересмотра решения суда кассационной инстанции по исключительным обстоятельствам, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 237 Кодекса административного судопроизводства Украины, является неодинаковое применение судом (судами) кассационной инстанции одной и той же нормы права.

«С учетом этого Верховный Суд Украины должен был отказать в допуске жалобы к производству по исключительным обстоятельствам, вместо этого принял противоположное решение. Кроме того, Верховным Судом Украины дело по сути не пересматривалось, а лишь проверялось на соблюдение норм процессуального законодательства. По сути также дело не пересматривалось и судом апелляционной и кассационной инстанций», – сказал Р.КИРИЛЮК.

По его словам, удивляет и то, что Верховным Судом в постановлении отмечено, что стороны не оспаривают фактические обстоятельства дела. Он отметил, что суд не обратил внимания на то, что в апелляционной жалобе представителя Президента Украины на постановление Шевченковского районного суда г. Киева и возражениях на кассационную жалобу представителя С.СТАНИК оспариваются фактические обстоятельства дела, которые неверно установлены Шевченковским райсудом г. Киева, указывается нарушение этим судом норм материального и процессуального права, а также незаконность принятого решения об отмене акта Президента Украины и восстановления С.СТАНИК на должности судьи КС.

Р.КИРИЛЮК напомнил, что в апелляционной жалобе представителя Президента обоснованно отмечалось, что в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 106 Конституции Украины в редакции от 28 июня 1996 года к полномочиям Президента было отнесено лишь назначение трети состава судей КС. По его словам, эта норма и была применена судом первой инстанции при решении публично правового спора.

Он отметил, что суд не учел, что с 1 января 2006 года вступили в действие изменения в Конституцию Украины, принятые Верховной Радой 8 декабря 2004 года, в том числе и к пункту 22 части первой статьи 106 Конституции Украины, который после внесения изменений прямо предусматривает право Президента Украины на освобождение трети состава судей Конституционного Суда.

Р.КИРИЛЮК отметил, что с учетом этого Президент Украины действовал правомерно, издавая спорный указ в соответствии с нормами Конституции как нормами прямого действия. При этом он напомнил, что постановление Верховного Суда является окончательным и не может быть обжаловано.

Руководитель Службы отметил, что Президент Украины выполнил решение суда и издал соответствующий акт о восстановлении С.СТАНИК на должности судьи Конституционного Суда Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Президент восстановил С.СТАНИК на должности судьи КС в соответствии с решением Верховного Суда Украины от 25 марта.

Ранее, 1 мая 2007 года, Президент Виктор ЮЩЕНКО освободил С.СТАНИК от должности судьи КС в связи с нарушением присяги.

18 июля 2007 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск С.СТАНИК к Президенту и обязал его отменить указ об освобождении С.СТАНИК и восстановить ее на должности судьи КС.

При этом сегодня, третьего апреля, В.ЮЩЕНКО отменил указ Президента от 25 марта 2004 года № 368 «О назначении Сюзанны СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины».