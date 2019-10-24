Глава фракции "Слуга народа" Арахамия пришел на проверку на детекторе лжи (онлайн-трансляция)

Как заявил депутат, по словам полиграфологов, обстоятельства для прохождения тестирования не совсем соответствуют необходимым.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пришел на проверку на детекторе лжи.

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом процедуры он в комментарии журналистам отметил, что сейчас будет проходить полиграф, однако «уже есть несколько полиграфологов ..., которые говорят, что в такой атмосфере, как мы это делаем сейчас, это не совсем хорошо делать».

Читайте такжеНардеп Качура из "Слуги народа" первым прошел детектор лжи (видео)«Потому что должна быть тишина полная, никаких камер, никто щелкать не должен», – пояснил Арахамия.

По его словам, вопросы, которые ему будут задаваться на тестировании, он не видел. Он считает, что вопросы к нему могут быть как к депутату и как к председателю фракции, лоббировал ли он что-то в чьих-то интересах, по законопроекту или голосованиям.

Арахамия также отметил, что сам оплатил сегодняшние услуги полиграфолога, что обошлось ему в 2 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, 22 октября бывший вице-премьер Павел Розенко написал в Facebook, что якобы в Офисе президента Украины подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тыс. долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника Офис требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что ОПУ «действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи».

«Причина – обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. «площадок Яценко» + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА», – написал депутат.

Он утверждает, что как член этого комитета готов пройти опрос на полиграфе, но считает, что в таком случае «детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента, и депутаты, являющиеся авторами скандальных законопроектов этого созыва, которые вызывают в зале подозрение в возможной коррупции».

При этом Дубинский назвал 8 законопроектов, которые вызывают вопросы в этом контексте.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи относительно возможного получения денег за голосование в комитете.

В тот же день Дубинский прошел проверку на полиграфе.