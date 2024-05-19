Как сказал президент, до 2014 года Крым был действительно счастливым домом для многих наших людей, и таким Крым снова будет.

Крым после деоккупации станет одним из лучших для жизни мест в Европе. Об этом во время выступления перед церемонией закладки памятного камня будущего мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, только с ослаблением тогдашней московской власти и с восстановлением независимости Украины у крымских татар появилась возможность утверждать на государственном уровне правду о преступлении геноцида - депортации крымскотатарского народа - и восстанавливать нормальную жизнь в Крыму.

"До 2014 года Крым был действительно счастливым домом для многих наших людей, и таким Крым снова будет - будет обязательно, когда сила нашей стойкости, нашего оружия, нашей дипломатии и сила справедливости для Украины обеспечат освобождение Крыма от оккупации. Полуостров, которому суждено было стать одним из лучших для жизни мест в Европе, именно таким и будет - безусловно и без России", - заверил Зеленский.

Деоккупация Крыма - последние новости

На днях летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, когда истребители смогут заходить в Крым. По его словам, после полной зачистки от российских систем ПВО и радиотехнических войск истребители F-16, которые уже скоро получит Украина, смогут работать по временно оккупированному Крыму.

Ранее издание Business Insider писало, что ATACMS от США могут сделать Крым "ничтожным в военном плане". По словам военных экспертов, предоставление баллистических ракет является "большим прорывом".

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