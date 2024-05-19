Напомним, Путин неожиданно снял Шойгу с должности 12 мая.

В России недавно произошли кадровые перестановки – свои должности потеряли министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник объяснил, повлияют ли эти изменения на войну РФ против Украины.

"Мы уже проговорили, что там ничего не изменится, даже если поменяется военно-политическое руководство. Смена Патрушева, точнее понижение его статуса – это сигнал Путина всему миру, что "ястребов" он убирает. Патрушев – ястреб, Иванов – ястреб, Бортников – ястреб. Именно они убедили Путина, что за несколько дней – максимум несколько недель – можно решить "проблему" Украины. Какое у них понимание – ликвидировать государственность. Не может империя быть без Украины. Это сигнал", – рассказал он в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Львівич".

Эксперт также отметил, что на днях Путин впервые сказал, что должны быть какие-то переговоры.

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"Это сигнал, что они готовы разговаривать, и здесь есть определенный положительный срез. Слабый просит о переговорах. Сильный о переговорах не просит, а добивается своего так, как он хочет, и заставляет более слабого сесть за стол переговоров", – говорит Черник.

Перестановки в РФ

12 мая российский диктатор Владимир Путин снял с должности министра обороны Сергея Шойгу, который возглавлял оборонное ведомство с 2012 года. Вместо него он предложил назначить Андрея Белоусова.

Шойгу же назначили на должность секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева. Последнему Путин также нашел работу – его и губернатора Тульской области Алексея Дюмина диктатор назначил своими помощниками в администрацию президента.

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