Также сообщалось о взрывах в Перевальном, где базируется 126 бригада береговой обороны Черноморского флота РФ.

Во временно оккупированном Крыму раздаются взрывы и слышны звуки выстрелов. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что перекрыт незаконно построенный россиянами Крымский мост. Звуки взрывов слышны в Севастополе – там работает ПВО оккупантов, также россияне подняли в небо авиацию.

Громко в Евпатории и Саках. Кроме того, взрывы раздавались в Перевальном, где базируется 126 бригада береговой обороны Черноморского флота РФ. Также, вероятно, был поражен корабль противника.

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"3 прилета в одну точку, в какой-то корабль. В районе Инженерной бухты Севастополя. Сейчас столб дыма черного, но огня почему-то не видно", – пишет "Крымский ветер".

Впоследствии авторы телеграм-канала сообщили о взрывах и выстрелах в оккупированных Армянске и Джанкое.

Обновлено 00:55: Сейчас БПЛА летает над Старокрымским полигоном по нему стреляет росПВО, сообщает "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков. Также на аэродроме Кировское слышна стрельба.

Обновлено 01:02: Подписчики канала "Крымский ветер" сообщают, что больше всего взрывов и выстрелов по целям было в районе Южной бухты оккупированного Севастополя.

"Бавовна" в оккупированном Крыму: другие новости

В ночь на 17 мая в оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Уже днем стало известно, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Министерства обороны ночью организовали атаки в Севастополе, а также в Новороссийске и Туапсе.

Источники УНИАН сообщили, что в Севастопольской бухте всю ночь происходило "фаер-шоу". Прилетело и по электроподстанции "Севастопольская", это привело к отключениям электроэнергии.

Также недавно был нанесен удар по аэродрому "Бельбек". На спутниковых снимках видны сгоревшие корпуса самолетов МиГ-31. На одном из кадров также заметно практически полностью уничтоженный МиГ-29.

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