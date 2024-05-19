Во время второй фазы россияне могут попытаться создать "буферную зону" или продвинуться вглубь украинской территории.

Российские оккупанты сосредоточились на захвате Волчанска, поскольку это позволит им получить тактическое преимущество для наступления в Харьковской области.

Как сообщает ISW, захват этого города является частью первой фазы попытки наступления РФ на севере Харьковской области. Вражеская армия нанесла удары по мостам через реку Северский Донец, чтобы быстро изолировать поле боя к востоку от водного объекта, чтобы повысить свои шансы на разрушение наземных линий связи ВСУ и быстрый захват Волчанска.

По словам аналитиков, россияне наносят большее количество ударов именно по этому городу, чем в других местах вдоль границы. Кроме того, вероятно, они перебросили туда больше живой силы, чем на Липском направлении.

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По мнению экспертов, Волчанск выбрали как ключевую тактическую цель, потому что это самый большой населенный пункт непосредственно рядом с российской границей. Его оккупация обеспечила бы вражеским силам плацдарм, близкий к российскому тылу, для подготовки и начала второй фазы наступательной операции.

В то же время даже в ISW пока не знают, какой именно будет вторая фаза. Россияне могут выбрать приоритетом продвижение на севере Харьковской области или же расширение так называемой "буферной зоны" вдоль границы и продвижение в пределах эффективной дальности действия ствольной артиллерии до Харькова и его окрестностей.

Кроме того, захватчики могут попытаться в случае захвата Волчанска продвинуться в направлении Великого Бурлука, чтобы угрожать оперативному тылу украинской группировки, обороняющейся на Купянском направлении.

Бои в Харьковской области

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление российских войск в Харьковской области может быть лишь "первой волной", за которой будут и следующие. По мнению главы государства, оккупанты могут попытаться атаковать Харьков.

По последним данным Генштаба, на Харьковском направлении российские оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону украинских войск, Вооруженные силы Украины пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, россияне продвинулись на территории Харьковской области примерно до 10 километров. По его словам, во время первых попыток наступать враг использовал 2 полка в направлении Липцев и Волчанска.

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