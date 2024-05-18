Часов Яр остается под контролем украинских войск.

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Часов Яр Донецкой области. В пятницу, 17 мая, украинские защитники отбили очередной вражеский штурм города.

Видео с отражением атаки россиян показало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Там отметили, что в Часовом Яру нет ни одного оккупанта.

"17 мая 2024 года враг в очередной раз попытался взять город Часов Яр штурмом – для атаки московиты задействовали аж 20 единиц техники. Воины подразделений активных действий "Kraken", "Артан" и Международного легиона ГУР МО Украины сорвали дерзкое намерение врага – сожгли бронетехнику и разбили вражеские ряды", – говорится в сообщении.

В ГУР также добавили, что Часов Яр остается под контролем украинских войск.

Бои за Часов Яр

Командир экипажа беспилотных летательных аппаратов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш говорит, что ситуация на Бахмутском направлении очень сложная. Враг не оставляет свои попытки захватить Часов Яр и одновременно его обойти с двух сторон. Однако, по его словам, с точки зрения стратегических достижений россияне не получили абсолютно ничего.

Накануне спикер 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Роман Гасько подчеркнул, что битва за Часов Яр находится на пиковом уровне. Он добавил, что каждый день возникают боестолкновения.

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