По словам экспертов, в таком случае стоит обратиться к соответствующему специалисту.

В последнее время много внимания приковано к психическому здоровью детей, особенно из-за дополнительного давления, вызванного пандемией и соцсетями. По информации благотворительной организации Place2Be, которая занимается вопросами психического здоровья детей и молодежи, каждый пятый ребенок имеет проблемы с психическим здоровьем, половина из них обнаруживает их в возрасте до 14 лет. Издание The Independent спросило у специалистов, могут ли дети болеть депрессией и как это определить, и что в таком случае делать родителям.

Могут ли дети иметь депрессию?

Доктор Сэб Томпсон, психолог-консультант CAMHS в Cygnet Health Care отметил, что в течение последних пяти-шести лет частота диагностированных психических расстройств у детей и молодежи в возрасте от 6 до 19 лет примерно достигает с одного из девяти до одного из шести.

"Как и во взрослом возрасте, существует много типов психических расстройств, которые могут влиять на детей и подростков, и самые распространенные из них относятся к сфере тревожности и плохого настроения. Это может варьироваться от легкого беспокойства по поводу определенной проблемы (например, школы) до диагностированных психических расстройств, таких как паническое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, трудности с привязанностью или депрессия", - комментирует психолог-консультант. Видео дня

По его словам, другие психические расстройства менее распространены среди детей, однако они могут начаться в подростковом возрасте, к примеру, психоз, биполярное расстройство или расстройство пищевого поведения.

"Расстройства нейроразвития, такие как аутизм, СДВГ или синдром Туретта, также берут свое начало в детстве, и хотя они не являются психическими расстройствами, молодые люди с этими расстройствами часто имеют больший процент дополнительных потребностей в сфере психического здоровья", - объяснил Томпсон.

Есть ли факторы риска детской депрессии?

Специалист отметил, что психические расстройства редко вызываются одной конкретной ситуацией или фактором, который можно обнаружить. В основном это сочетание различных триггеров.

"Однако мы знаем, что чем больше неблагоприятных событий в детстве человек пережил, тем больше вероятность того, что у него возникнут проблемы с психическим здоровьем. Неблагоприятный детский опыт можно рассматривать как стрессовые и потенциально травматические события или ситуации, происходящие в детстве или подростковом возрасте, которые в конечном итоге вредят чувству безопасности, стабильности и принадлежности к обществу", - отметил Томпсон.

Психолог привел такие примеры, как жестокое обращение или пренебрежение, домашнее насилие, развод родителей, напряженность в семье, употребление наркотиков, единичные или множественные эпизоды травмы.

"Не у всех детей и молодых людей, которые прошли через этот опыт, разовьются проблемы с психическим здоровьем, и есть молодые люди, которые, казалось бы, не имели никакого негативного опыта в детстве, которые затем развивают психические расстройства. Учитывая это, похоже, существует взаимосвязь между количеством неблагоприятных событий в детстве и вероятностью развития психических расстройств", - подчеркнул эксперт.

Что делать в таком случае?

В свою очередь детский и подростковый психотерапевт и представитель Ассоциации детских психотерапевтов Рэйчел Мелвилл-Томас считает, что родителям необходимо беспокоиться тогда, когда ребенок долго расстроен или имеет плохое настроение, теряет интерес к деятельности, которая ему раньше нравилась.

"Они также могут быть раздражительными и постоянно уставать - специалисты спросят, сохраняются ли эти симптомы в течение как минимум двух недель. Часто подростки в депрессии не говорят, что чувствуют что-то особенное, только ощущение онемения или пустоты. Депрессия также может сопровождаться чрезмерной тревогой и быть основной причиной изменений в режиме питания или сна", - объяснила она.

В то же время Томпсон советует родителям или опекунам задать себе следующие вопросы, если они переживают за психическое состояние своего ребенка:

Замыкается ли он в себе больше, чем обычно, или говорит о вещах меньше, чем обычно?

Изменился ли его аппетит или режим сна?

Делает ли он что-то, чтобы справиться с трудностями, чего раньше не делал?

Изменился ли стиль его мышления?

"Важно помнить, что дети и молодежь постоянно развиваются и проходят свои вехи развития, и не забывать о типичном поведении, присущем взрослению. Однако, если у вас есть ощущение, что что-то не совсем правильно, прислушайтесь к этому ощущению. Если родители подозревают, что их ребенок в депрессии, первым шагом является визит к семейному врачу, чтобы получить оценку, а затем увидеть, как лучше действовать дальше. Это может быть детская психотерапия, поиск смысла в разговорах или играх, или когнитивно-поведенческая терапия, когда меняется ход мыслей, с добавлением медикаментозного лечения, если это необходимо", - добавил психолог.

Последние материалы на тему воспитания детей

Ранее сооснователь корпорации Apple Стив Возняк рассказал о лучшей стратегии воспитания детей, которой придерживались его родители.

"Мои родители позволили мне следовать своему сердцу. Когда ты действительно чего-то хочешь, что-то любишь и это твоя страсть, родители должны поддерживать тебя в этом. Не говорить тебе: "Нет. Ты должен выучить вот это. Тебе следует пойти вот в эту школу", - отметил он, выступая перед выпускниками Университета Колорадо, где когда-то учился.

В свою очередь психолог назвала фразу, которую родители никогда не должны говорить маленькому ребенку. Речь идет о том, когда ребенок гуляет на площадке и не хочет никак оттуда уходить, тогда родители часто могут сказать: "Я ухожу. Прощай!" и действительно начинают уходить. Когда малыш замечает, что родители отошли на некоторое расстояние, то быстро догоняет, ведь боится быть брошенным.

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