На прошлой неделе в стране из-за внезапных наводнений погибло 315 человек.

В Афганистане по меньшей мере 50 человек погибли в результате новых ливней и наводнений. Об этом сообщил руководитель информационного отдела центральной провинции Гор Мавлави Абдул Хай Заим, пишет Reuters.

По его словам, пока нет информации о том, сколько людей пострадало в результате дождя, который начался в пятницу и который отрезал много ключевых дорог, ведущих в этот регион. Он отметил, что 2 тысячи домов были полностью разрушены, 4 тысячи частично повреждены, а более 2 тысяч магазинов оказались под водой в столице провинции Фероз-Кох.

В издании напомнили, что на прошлой неделе внезапные наводнения, которые произошли в результате сильных дождей, опустошили села на севере Афганистана. Тогда местные власти сообщали о 315 погибших, еще более 1600 получили ранения.

По информации министерства обороны страны, в среду вертолет афганских воздушных сил разбился из-за "технических проблем" при попытке забрать тела людей, которые упали в реку в провинции Гор, в результате падения один человек погиб, еще 12 получили ранения.

Проблема стихийных бедствий в Афганистане

В Reuters отмечают, что страна подвержена стихийным бедствиям, поэтому ООН считает Афганистан наиболее уязвимым к изменению климата.

"После прихода к власти талибов и вывода иностранных войск в 2021 году Афганистан столкнулся с проблемой дефицита помощи, поскольку помощь на развитие, которая составляла основу государственных финансов, была сокращена. Дефицит средств усилился в последующие годы, когда иностранные правительства боролись с конкурирующими глобальными кризисами и растущим осуждением ограничений, которые талибы накладывают на афганских женщин", - отметили в сообщении.

Стихийные бедствия в мире - последние новости

Как писал УНИАН, в Индонезии активизировался опасный вулкан, поэтому власти уже готовят эвакуационные центры. Первые признаки вулканической активности появились 8 мая, затем их сила росла, а 16 мая произошел всплеск активности и эксперты повысили уровень тревоги до 4 - самого высокого.

Также сообщалось, что в Турции произошел пожар в результате удара молнии. К счастью, в тот момент людей не было, поэтому никто не пострадал. В свою очередь местные власти предупредили о "внезапных наводнениях, паводках, молнии, локальном граде, внезапных сильных ветрах и кратковременных штормах".

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