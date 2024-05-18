Исследователи поведения животных опубликовали невероятное видео, на котором обезьяны-капуцины используют каменные орудия для поиска пищи.

Исследователи поведения животных опубликовали невероятное видео, на котором обезьяны-капуцины используют каменные орудия для поиска пищи в бразильском национальном парке Убахара. Об этом сообщает Daily Mail.

Команда зафиксировала в общей сложности 214 случаев, засняв попытки животных выкопать еду из подземных гнезд паукообразных.

"Затем исследователи разделили эти случаи на четыре метода: копание "только руками", "копание камнем", "зондирование палкой" и гибридное использование "камень-палка". Оказалось, что обезьяны меняли свои привычки в зависимости от сезонной погоды и правильные инструменты для работы", - пишет издание.

Отмечается, что сейчас растет количество исследований, посвященных использованию крошечным южноамериканским приматом инструментов из камня и палок - новой отрасли, которую некоторые исследовательские университеты теперь описывают как "документирование каменного века обезьян в реальном времени". При этом новые находки появились после других недавних открытий, которые еще больше раскрывают интеллект "двоюродных братьев-приматов человечества".

"Интересно, что исследователи отметили, что использование обезьянами инструментов фактически не улучшило их способность доставать пищу: уровень успеха обезьян колебался на уровне примерно 83 процентов как в случае "только руками", так и в случае "камень-палка", - информирует СМИ.

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