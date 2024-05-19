Врага вовремя увидели аэроразведчики.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать оккупантов, пришедших на украинскую землю. В частности, новый разгром врага произошел на Покровском направлении.

"Московиты пытались штурмовать с помощью двух БМП и танка, но их вовремя увидели аэроразведчики. Артиллеристы во взаимодействии с операторами FPV-дронов остановили наступление и уничтожили российскую технику", – сообщается в телеграм-канале 47-й ОМБр.

В бригаде также поделились видео эффектного поражения российской техники.

Удары по оккупантам

В Волчанске на Харьковщине украинские военные нанесли мощный авиаудар по зданию центральной больницы. Там скрывались российские оккупанты. Отмечается, что россияне использовали больницу как укрытие и место накопления сил.

В то же время в ГУР поделились видео отражения вражеского штурма Часового Яра Донецкой области. 17 мая 2024 года враг в очередной раз попытался взять город штурмом – для атаки он задействовал аж 20 единиц техники. Украинские защитники сожгли бронетехнику россиян и разбили вражеские силы. В разведке отметили, что Часов Яр остается под украинским контролем.

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