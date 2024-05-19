Температура 19 мая продолжит повышаться.

В воскресенье, 19 мая, в Украине станет еще теплее, но дожди и грозы продолжатся. В большинстве областей температура повысится до +21°...+24°. Осадки пройдут местами на западе, севере и юго-востоке страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины температура поднимется до +22°...+23°. Ожидается небольшая облачность, местами пройдут ливни и грозы.

Жителей севера Украины также ждет небольшая облачность, местами дожди. Температура в течение дня будет от +20° до +23°.

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На востоке сегодня будет небольшая облачность, температура в пределах +21°...+22°. Местами вероятны небольшие дожди.

Жителей центральных областей также ждет небольшая облачность и преимущественная сухая погода с температурой +21°...+23°. Только в Днепропетровской области ожидаются небольшие дожди.

На юге Украины сегодня будет преимущественно сухо и практически безоблачно. Только в Запорожской области ожидаются грозы. Температура днем от +19° до +24°.

Приметы погоды 19 мая

Обильная роса в этот день предвещает хороший урожай огурцов, а если утром появился туман, то ожидается ясная и теплая погода. При этом отсутствие росы говорит об изменении погоды.

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