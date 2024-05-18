Некоторые банки уже отреагировали на такое решение РФ.

В Санкт-Петербурге суд наложил арест на активы трех западных банков - UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank на сумму более 700 млн евро. Об этом говорится в судебных документах, пишет Finansial Times.

"Этот арест является одним из крупнейших шагов против западных кредиторов с тех пор, как полномасштабное вторжение Москвы в Украину заставило большинство международных кредиторов вывести или свернуть свой бизнес в России. Это произошло после того, как Европейский центральный банк призвал кредиторов еврозоны, работающих в России, ускорить планы выхода из страны", - отмечают в материале.

Отмечается, что такое решение было принято из-за иска дочерней компании "Газпрома" - "Русхимальянс".

Видео дня

В издании рассказали, что российский суд наложил арест на активы итальянского банка на сумму 463 млн евро, что эквивалентно около 4,5% его активов в стране, опираясь на последний финансовый отчет главной российской дочерней компании банка.

Согласно решению суда, которое датировано 16 мая, замороженные активы включают акции дочерних компаний UniCredit в РФ, а также акции и фонды, которыми она владела. Также в тот день суд наложил арест на активы Deutsche Bank на сумму 238,6 млн евро, включая имущество и средства на счетах в РФ.

"Суд также постановил, что банк не может продать свой бизнес в России; для этого ему уже нужно согласие Владимира Путина. Суд согласился с "Русхимальянсом", что эти меры были необходимыми, поскольку банк "принимает меры, направленные на отчуждение своего имущества в России"", - добавляют в материале.

Кроме того, суд решил арестовать активы Commerzbank, однако деталей решения еще нет, поэтому сумма ареста неизвестна. В то же время "Русхимальянс" просил суд заморозить активы кредитора на сумму до 94,9 млн евро.

Что известно о суде между "Русхимальянсом" и западными банками

Известно, что спор между сторонами начался еще в августе 2023 года, тогда "Русхимальянс" обратился в арбитражный суд в Санкт-Петербурге с требованием выплатить банковские гарантии по контракту с немецкой инжиниринговой компанией Linde.

""Русхимальянс" является оператором газоперерабатывающего завода и производства сжиженного природного газа в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. В июле 2021 года он подписал контракт с Linde на проектирование, поставку оборудования и строительство комплекса. Через год Linde приостановила работы из-за санкций ЕС", - объяснили в FT.

После этого российская компания обратилась к банкам-гарантам, которые отказались выполнять свои обязательства, ведь "платеж российской компании может нарушить европейские санкции", говорится в судебном представлении "Русхимальянса".

Также в перечень гарантов вошли Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Württemberg, против которых "Русхимальянс" тоже подал иски в петербургский суд.

Реакция банков на арест активов

В то же время в банке UniCredit заявили, что он был проинформирован о подаче иска, и "только активы, соответствующие делу, будут подпадать под действие обеспечительных мер".

В Deutsche Bank сообщили, что банк "полностью защищен возмещением от клиента" и создал резерв в размере около 260 млн евро вместе с "соответствующим активом возмещения" на своих счетах для покрытия российского иска.

"Нам нужно будет увидеть, как этот иск будет реализован российскими судами, и оценить немедленное операционное влияние в России", - добавили в банке.

Commerzbank не ответил на запрос о комментарии.

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, Европейский Союз введет санкции против российского реэкспорта сжиженного природного газа. Поэтому европейские политики обсуждают такое решение в рамках 14-го пакета санкций против РФ.

Также сообщалось, что санкции, которые ввели США против России, усложнили перемещение денег в страну.

"Объемы торговли Москвы с такими ключевыми партнерами, как Турция и Китай, сократились в первом квартале этого года после того, как США нацелились на международные банки, помогающие России покупать важнейшие товары для помощи в военных действиях", - рассказали в издании Financial Times.

Вас также могут заинтересовать новости: