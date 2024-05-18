Специалисты советуют людям уделять этому аспекту больше внимания и времени.

Когда мы стареем, то начинаем больше времени уделять таким важным действиям, как спорт, правильное питание и посещение врача. Несмотря на то, что эти меры, бесспорно, помогают продлить жизнь, есть один очевидный фактор долголетия, на который эксперты хотели бы, чтобы больше людей обращали внимание. Об этом пишет Parade.

Таким фактором долголетия поделилась автор книги "Новое счастье: как достичь счастья в мире, где все не так" Стефани Гаррисон. По ее словам, согласно исследованиям, именно счастье влияет на долголетие гораздо больше, чем мы можем себе представить.

"Некоторые из самых убедительных исследований счастья и долголетия происходят из Гарвардского исследования, одного из самых длительных исследований, которое наблюдало за группой мужчин в течение более восьмидесяти лет. Исследователи обнаружили, что хорошие отношения тесно связаны с физическим здоровьем и благополучием", - отметила Гаррисон. Видео дня

Из-за того, что счастье и прочные связи в вашей жизни положительно влияют на старение, важно также признать, что отсутствие этих аспектов может негативно влиять на людей, когда они стареют.

"Некоторые исследования обнаружили, что одиночество так же опасно для здоровья, как и выкуривание пятнадцати сигарет в день. Это связано с повышенным риском деменции, сердечных заболеваний, инсульта и преждевременной смерти", - добавила писательница.

Из этого следует то, что пребывание в окружении других людей и близкие отношения являются секретом долгой жизни.

В свою очередь доктор философии Элиза Эйферт Фриман в интервью для издания рассказала об исследовании, которое показало, что люди с большими социальными связями имеют на 45% меньше шансов умереть преждевременно, чем те, которые не имеют их.

"Люди, которые имеют больше социальной поддержки, как правило, имеют лучшее психическое здоровье, сердечно-сосудистое здоровье, иммунологическое функционирование, когнитивные способности, устойчивость, удовлетворенность жизнью, реакцию на стресс и многое другое", - заверила она.

"Я думаю, что представление о том, что счастье является нереальным или недостижимым, основывается на том, как мы его понимаем. Многие из нас привыкли считать, что счастье - это цель, которую можно достичь: если вы можете просто делать все правильные вещи правильными способами, то вы "достигнете" счастья и будете испытывать вечное состояние радости или удовлетворенности. Но это не так работает", - подчеркнула Харрисон.

По ее словам, настоящее счастье приходит от создания того образа жизни, который является целенаправленным и аутентичным.

"Это не конечный результат, это образ жизни. Когда мы имеем точное понимание счастья, мы видим, что оно гораздо доступнее. Мы можем ежедневно оглядываться вокруг и спрашивать: "Как я могу относиться к себе с добротой и состраданием?", или "Как я могу помочь кому-то другому?", или "Что я могу сделать, чтобы соединиться с человеком, которого я люблю?". Это моменты настоящего счастья, которые складываются в счастливую и осмысленную жизнь", - объяснила писательница.

Секреты долголетия

Ранее врач назвала 5 диетических советов, благодаря которым вы сможете прожить дольше и здоровее. Она отметила, что необходимо начинать каждый прием пищи с источника белка, ведь во время старения мышцы начинают теряться.

В свою очередь 110-летняя женщина поделилась секретами долголетия. Известно, что она пережила испанский грипп, интернирование во время Второй мировой войны и потерю родных, однако продолжала оставаться на позитиве.

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