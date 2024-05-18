Каллас отметила, что некоторые страны Европы до сих пор "не понимают и не верят, что если Украина упадет, вся Европа будет в опасности".

Глава Кремля Путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие, поскольку знает, что это уязвимое место европейских стран.

Такое заявление сделала премьер-министр ЭстонииКаяКаллас, передает Голос Америки. "Цель (Путина - ред.) в том, чтобы сделать жизнь в Украине невыносимой и создать миграционное давление на Европу. Это и есть то, что они делают. Враги знают, что миграция - это наша уязвимость", - сказала Каллас.

Эстонский премьер отметила, что Путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие, чтобы разделить и ослабить Европу, "поскольку сторонники Украины пытаются сохранить единство, чтобы победить РФ".

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В связи с этим Каллас напомнила, что Путин уже создавал миграционное давление. "Они толкают мигрантов через границу и создают проблемы для европейцев, они используют это как оружие, поскольку, уважая права человека, вы должны принять этих мигрантов", - акцентировала Каллас и добавила, что такую ситуацию активно используют ультраправые в Европе.

Кроме того, Каллас признала, что ситуация на войне в Украине является "очень серьезной" и обусловлена задержкой поставок оружия. "Проблема в том, что наши обещания не спасают жизни", - констатировала глава эстонского правительства.

Она добавила, что некоторые страны Европы до сих пор "не понимают и не верят, что если Украина упадет, вся Европа будет в опасности".

Украинские мигранты в Европе:

Ранее бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Илвесспрогнозировал, что"если РФ захватит Украину, то 30 млн украинцев захотят уехать из страны".

В феврале Международная организация по миграции обнародовала отчет, в котором говорилось, что в течение двух лет с начала полномасштабного вторжения РФ более 14 млн украинцев - а это почти треть населения страны - были вынуждены покинуть свои дома. Еще более 6,5 млн из них сейчас живут за пределами страны как беженцы.

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