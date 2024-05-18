В частности речь идет о таких альпинистах, как Ками Рита Шерпа и Кентон Кул.

Британский альпинист вместе с непальским гидом побили собственные рекорды по количеству восхождений на Эверест, который является самой высокой горой в мире. Об этом заявили представители туристической отрасли, пишет CNN.

По словам директора Департамента туризма Непала Ракеша Гурунга, 50-летний британец Кентон Кул и 54-летний непальский гид Ками Рита Шерпа поднялись на вершину высотой 8 849 метров (29 032 фута) в 18-й и 29-й раз, соответственно.

Отмечается, что они участвовали в различных экспедициях, сопровождая своих клиентов.

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"Он просто продолжает идти и идти... удивительный парень!", - поделился своими впечатлениями о непальском альпинисте Гаррет Мэдисон из американской компании Madison Mountaineering, которая организует экспедиции.

В издании добавляют, что Мэдисон объединился с Ками Ритой для того, чтобы взойти на вершины Эвереста, Лхоцзе и К2 в 2014 году.

Известно, что К2 расположена в Пакистане и является второй самой высокой горой в мире, а Лхоцзе в Непале - четвертой по высоте. В то же время Лукас Фуртенбах из австрийской экспедиционной компании Furtenbach Adventures назвал подвиг Кула выдающимся.

"Он является фундаментальной частью индустрии гидов на Эвересте. Кентон Кул - это целая институция", - отметил Фуртенбах, который возглавляет экспедицию с китайской стороны Эвереста в интервью Reuters.

Оба альпиниста поднялись на вершину по Юго-Восточному хребту. Именно первопроходцы, такие как новозеландец сэр Эдмунд Гиллари и шерп Тензинг Норгай открыли такой маршрут в 1953 году, поэтому он и остается самым популярным путем к вершине Эвереста.

Также известно, что Ками Рита впервые поднялся на Эверест в 1994 году, после чего делает это почти каждый год, исключениями стали три года, когда власти закрывали гору по разным причинам. А вот в прошлом году он поднялся на гору дважды.

"Альпинизм является основным видом туризма и источником дохода, а также занятости для Непала, где находятся восемь из 14 высочайших вершин мира, в том числе Эверест. Непал выдал альпинистам 414 разрешений, каждое из которых стоит 11 000 долларов США, на альпинистский сезон, который заканчивается в этом месяце", - подчеркнули в CNN.

Восхождение на вершины - последние новости

Как писал УНИАН, ранее украинская альпинистка Ирина Галай вместе с непальским гидом Мингма поднялась на вершину Анапурна (высота 8 091 метр), которая считается наиболее опасным восьмитысячником в мире. Отмечается, что такой подъем стал первым восхождением украинки после начала полномасштабной войны.

Также сообщалось, что альпинисты после восхождения на Эверест будут обязаны приносить свои экскременты в специальных мешках обратно в базовый лагерь, поскольку появилось много жалоб на количество отходов человеческой жизнедеятельности.

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