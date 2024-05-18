По словам местного жителя, людей это все равно не останавливает.

В Грайвороне, что в Белгородской области РФ, запретили массовое скопление людей из-за опасений украинских атак с воздуха. На такое нововведение местных властей пожаловались жители региона, соответствующий разговор перехватила украинская разведка.

По словам россиянина, люди собираются в церквях, несмотря на запрет местных властей.

"Сейчас запрещено массовое скопление, людей, только в церкви будет в понедельник служба, панихида будет. Вот такая ситуация. Не будет ничего. Я так понял, потому что я сам не слышал, но об этом говорили прихожане", - сказал житель Белгородской области.

Он добавил, что ходил в другую церковь, где ему сказали, что "не будет ничего, только в понедельник". Также мужчина отметил, что якобы по местной церкви тоже прилетело, это произошло в селе Козинка, в результате чего она сгорела, однако и это людей не останавливает.

"Ну вот видишь, народ-то все равно пойдет. Но власти запретили массовое скопление, потому что дроны могут летать и создать безобразие", - подчеркнул россиянин.

В то же время мужчина не уточнил, кто именно разрушил церковь. Однако ранее сами россияне заявляли, что храм РПЦ Иоанна Богослова в селе Козинка уничтожила именно армия РФ.

Атаки дронов на территории РФ: последние новости

Как писал УНИАН, в Калужской области дрон попал в нефтеперерабатывающий "Первый завод", в результате возник пожар. В Минобороны РФ пожаловались, что в течение ночи ВСУ атаковали российскую территорию БпЛА самолетного типа. По данным ведомства, пять дронов якобы были ликвидированы, в частности, три в небе над Брянской областью и по одному - над Белгородской и Московской.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин пожаловался на украинские дроны, которые летают над российскими оккупантами "как мухи".

"Эти дроны противника, как мухи, просто летают над головой. Всем это известно", - отметил президент РФ.

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