Ранее в этом месяце президент уже благодарил бригаду за удачную охоту на вражеских "грачей".

На Донбассе сбит вражеский штурмовик Су-25. Удачной охотой похвастались бойцы 110-й отдельной механизированной бригады.

"Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы. Снова прибили Су-25 врага! Сейчас его остатки дотлевают в одной из донецких посадок. Наше небо станет адом для оккупантских пилотов!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже четвертый вражеский самолет, сбитый бойцами 110-й бригады с начала мая.

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Как писал УНИАН, в ночь на 15 мая ВСУ нанесли ракетный удар по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму. В результате этого удара захватчики потеряли по меньшей мере два ракетоносца МиГ-31 и зенитно-ракетный комплекс С-400.

Также мы рассказывали, что 13 мая президент Владимир Зеленский поблагодарил бойцов 110-й ОМБр за сбитый Су-25 в Донецкой области.

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