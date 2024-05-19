Кроме того, по мнению Варченко, наступлением на Харьковщину и Сумщину Россия хотела склонить Украину к переговорам на своих условиях.

Новым наступлением в Харьковской области российские оккупационные войска хотели показать Западу, что у РФ есть неисчерпаемые ресурсы. Однако на самом деле у врага нет ресурса для успешных операций на Харьковщине и Сумщине, говорит эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

"Россияне хотели продемонстрировать, что у них неисчерпаемые ресурсы, что они способны этими ресурсами оперировать на больших широких фронтах, демонстрируя свои потенциальные возможности в форматах, возможно, даже наступательных операций Второй мировой войны. Но "забуксовали" на ранних стадиях. (...) На деле же, я думаю, они продемонстрировали всему миру, что не способны решать операции", – рассказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

Кроме того, по мнению Варченко, наступлением на Харьковщину и Сумскую область Россия хотела склонить Украину к переговорам на своих условиях. Однако громкого наступления у россиян не получилось.

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"Это очевидно всем, кто наблюдает и анализирует ситуацию со стратегических позиций, не говоря о тактике. Тот весь сценарий, который россияне задумывали в больших масштабах, не прошел, и сейчас они вынуждены занимать оборону под ударами украинских сил", – резюмировал эксперт.

Наступление РФ на Харьковщине: это стоит знать

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российские оккупанты будут иметь возможность продвигаться в Харьковской области еще две-три недели, пока имеют полное доминирование в ресурсах. Однако потом ситуация начнет выравниваться. По его словам, это наступление имеет и психологическую цель – враг хочет продемонстрировать, что может воевать сколько угодно, а сопротивляться якобы бессмысленно.

В то же время военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что бои за Волчанск Харьковской области будут продолжаться и дальше, поскольку враг рассчитывал захватить его как один из плацдармов.

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