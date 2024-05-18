Сегодня в стране вновь состоятся акции протеста против "российского закона".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала "российский" закон об "иноагентах", который вызвал массовые протесты в стране.

Как передает проект SOVA, Зурабишвили заявила, что наложила вето на закон об "иноагентах" за его сходство с законодательством РФ. "Этот закон по своей сути и духу является российским, который противоречит нашей конституции и всем европейским нормам и является препятствием на пути евроинтеграции. Вето юридически правильное и сегодня будет передано в парламент. Закон не подлежит никаким изменениям, никакому совершенствованию. Этот закон должен быть отозван", - констатировала Зурабишвили.

При этом у правящей партии "Грузинская мечта" есть достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето. Сроки, в которые парламент имеет право преодолеть президентское вето, в конституции не указаны. Если после этого Зурабишвили не подпишет закон, тогда его подпишет и опубликует председатель парламента.

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"Грузинская мечта" может окончательно утвердить закон в середине июня.

Тем временем в правительстве заявили, что могут учесть "содержательные рекомендации" от западных стран-партнеров в рамках механизма вето.

Массовые протесты в Грузии

Протесты в Грузии против закона, который не соответствует ценностям Евросоюза и отдаляет страну от вступления, продолжаются больше месяца.

18 мая в Тбилиси состоится несколько маршей против "российского" закона об "иноагентах".

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