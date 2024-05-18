Врачи сделали ему еще одну операцию.

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения постепенно улучшается.

Сегодня словацкие врачи провели еще одну операцию, которая, по словам министра здравоохранения страны Зузаны Долинковой, длилась два часа и пособствовала "положительному прогнозу для здоровья" Фицо, пишет Bild.

Напомним, вице-премьер Роберт Калиняк заявил, что в ближайшие дни состояние Фицо не позволит транспортировать его в столицу страны Братиславу.

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Нападение на Фицо: детали

15 мая словацкий премьер-министр Роберт Фицо получил тяжелые ранения на встрече с избирателями в городе Гандлова. В тот день 71-летний мужчина несколько раз выстрелил в него из пистолета с близкого расстояния.

Словацкие политики назвали состояние Фицо как "критическое" и "очень серьезное". Однако в настоящее время они настроены более оптимистично. В частности, 16 мая министр Томаш Тараба сказал, что Фицо больше не находится в состоянии, угрожающем его жизни. "Я был очень шокирован ... К счастью, насколько мне известно, операция прошла хорошо " и я думаю, что в конечном итоге он выживет ... Он не находится в ситуации, угрожающей его жизни в данный момент", – сказал тогда он.

При этом остается не ясным, когда премьер сможет вернуться к исполнению обязанностей.

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