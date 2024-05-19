Ранее сообщалось, что НБУ намерен изменить правила карточных переводов.

Перевод денег с карты на карту - весьма распространенная в Украине форма расчета, оплаты или же отправки средств друг другу. Для его осуществления необходимо знать реквизиты банковской карты получателя. Хотя некоторые банки предлагают и другие методы.

Перевод с карты на карту - Украина меняет правила

Недавно стало известно, что Национальный банк Украины намерен изменить правила карточных переводов.

Так, в конце марта НБУ инициировал общественное обсуждение проекта постановления, который предполагает внесение изменений в порядок проведения платежных операций.

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Согласно указанному документу, в частности предлагается исключить возможность обналичивать деньги по расчетам, которые осуществляются путем пересылки без открытия счета.

Целью введения такого ограничения указывается "повышение прозрачности платежных операций" в Украине.

Как только указанный проект постановления утвердят, и он вступит в силу, в стране начнут действовать новые правила перевода денег с карты на карту.

Какая сумма перевода отслеживается в Украине - что важно знать

Перевести деньги с карты на карту - очень быстрый и удобный способ пересылки средств. Но стоит иметь в виду, что некоторые операции банки могут блокировать. Одна из причин - превышение лимита.

Запомните: действующее законодательство предусматривает контроль за карточными переводами от 5 тысяч гривень. Особенный контроль ведется за теми, сумма которых превышает 400 тысяч гривень. Это позволяет делать банкам постановление НБУ №60. Кроме того, сами финучреждения имеют право устанавливать собственные лимиты.

Штраф за перевод с карты на карту - кто в зоне риска

Адвокаты предупреждают, что некоторым украинцам может грозить блокировка счета и крупный штраф из-за подозрительных денежных переводов. Например, если человек не зарегистрирован как физлицо-предприниматель (ФЛП) и занимается онлайн-торговлей, регулярно получая немаленькие суммы денег с разных не связанных с ним счетов.

В таком случае банк может заблокировать карточный счет клиента и потребовать от него разъяснений. Если опасения о незаконном поступлении средств подтвердятся, данные могут быть переданы в органы контроля. Тогда наложение штрафа (от 17 до 34 тысяч гривень) станет вопросом времени.

Стоит напомнить, что автоматические системы безопасности банков обращают внимание на все транзакции, сумма которых превышает 400 тысяч гривень.

Напомним, ранее УНИАН писал, будет ли введен налог на перевод с карты на карту в 2024 году.

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