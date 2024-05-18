Как стало известно, Силы обороны нанесли удар по местной больнице, где скрывались захватчики.

Украинские военные нанесли мощный авиаудар по зданию центральной больницы в Волчанске, что на Харьковщине. Как стало известно, там скрывались российские оккупанты. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он отметил, что захватчики использовали больницу как укрытие и место накопления сил. На видео можно увидеть несколько взрывов и разрушения трехэтажного здания.

По словам военного обозревателя Игаля Левина, авиаудар по зданию, которое заняли оккупанты, осуществили с помощью авиабомб, оборудованных комплектом JDAM.

"Хороший и интенсивный удар. Будем надеяться, что в здании пряталось как можно больше оккупантов. Жаль только, что это происходит на территории Украины", - подчеркнул он.

Левин добавил, что именно такие действия должны происходить на территории РФ, должна "гореть их страна, а не мирная Украина, которая никому не желала зла".

"Как я уже говорил, одна из причин, почему РФ начала свою операцию на Харьковщине, - страх перед переносом войны на Белгородщину (что у Украины поэтапно и методично получалось). Кремль всеми силами хочет изолировать войну только на территории Украины - такой себе кровавый заповедник и фронтир. А авиация, да - страшная сила, это вам не дроном в квартирку. Когда летят авиабомбы, складываются многоэтажки, сносятся целые укрепления, стираются рубежи. Побольше бы Украине самолетов в недалеком будущем и побольше бы к ним авиабомб", - подчеркнул обозреватель.

В СМИ отмечают, что под завалами больницы в Волчанске могут быть "похоронены десятки оккупантов".

Бои на Харьковщине: последние новости

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко объяснил, зачем россиянам наступление на Харьковщине. По его словам, они это делают для того, чтобы заставить украинские войска задействовать свои стратегические резервы на этом направлении.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Волчанск практически разрушен в результате наступления российских оккупантов, однако не захвачен.

"Город Волчанск, к сожалению, практически разрушен врагом, который беспощадно бьет КАБами. Впрочем, враг не выполнил задачу своего командования и до сих пор не захватил этот город", - заверил эксперт.

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