В этом году Берлин предоставил Киеву 7,1 млрд евро военной помощи.

Минобороны Германии обратилось к федеральному правительству о дополнительных 3,8 млрд евро для помощи Украине на этот финансовый год.

Как сообщает Bild, Берлин предоставил Киеву в этом году 7,1 млрд евро военной помощи. Средства пошли на оплату военных товаров, которые Украина покупает непосредственно у промышленности. Кроме того, деньги используют для финансирования перезаказов оружия, которое Бундесвер передал ВСУ.

Однако сейчас Украина срочно нуждается в усилении поддержки для эффективной обороны от оккупационных войск. По данным издания, в среду глава Минобороны ФРГ Борис Писториус обсудил вопрос с канцлером Олафом Шольцем.

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Дополнительные расходы должны быть представлены на утверждение парламента в июне. В том числе встречное финансирование. Как отмечается, министерство финансов одобряет это предложение оборонного ведомства.

Кроме того, источники издания сообщили, что на 2025 год Минобороны заложило рекордную сумму в 15 миллиардов евро на помощь Украине.

Война в Украине и помощь от Германии

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины, который состоит из двух направлений:

финансовые ресурсы от федерального правительства по развитию потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок оружия и других промышленных материалов;

средства, обеспечиваемые из поставок Федеральных вооруженных сил.

Также Украина и Германия планируют запустить несколько совместных проектов в сфере военного производства.

Недавно стало известно, что Германия купит у Соединенных Штатов Америки три системы HIMARS и передаст их Украине. Кроме того, в мае Украина получит еще одну новейшую систему противовоздушной обороны Iris-T.

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