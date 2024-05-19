Сегодня ночью в России снова было неспокойно. Сначала сообщалось об атаке на Крым, а впоследствии российские тг-каналы сообщали об атаках по НПЗ в Славянске-на-Кубани и по аэродрому Краснодарского края.
Минобороны РФ сообщает об уничтожении ночью средствами ПВО 9 ракет ATACMS и одного БПЛА над Крымом, 3 БПЛА над Белгородской областью. Также сообщается, что 57 дронов были перехвачены или уничтожены над Краснодарским краем.
Как заявляют власти РФ, один беспилотник упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, но "возгораний не зафиксировано".
В то же время Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей пишет о взрывах на территории НПЗ.
Кроме того, о "сильном взрыве" и пожаре на нефтебазе в Выборге Ленинградской области сообщили жители города.
При этом позже губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что "хлопок" на нефтебазе произошел "в связи с использованием пиротехнических средств" и опроверг информацию о БПЛА.
Кроме того, жители станицы Кущевская сообщали, что слышали звуки БПЛА, а потом более 40 взрывов в районе военного аэродрома. Видимо, работало ПВО.
Российские власти этого не подтверждали, однако заявили, что возникло "локальное возгорание".
"Бавовна" в РФ - что известно
Сегодня ночью в Крыму сообщали о взрывах и звуках выстрелов, был перекрыт Крымский мост.
Кроме того, взрывы раздавались в Перевальном, где базируется 126 бригада береговой обороны Черноморского флота РФ. Также, вероятно, был поражен корабль противника.