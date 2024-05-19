Власти РФ сообщили, что 57 дронов были перехвачены или уничтожены над Краснодарским краем.

Сегодня ночью в России снова было неспокойно. Сначала сообщалось об атаке на Крым, а впоследствии российские тг-каналы сообщали об атаках по НПЗ в Славянске-на-Кубани и по аэродрому Краснодарского края.

Минобороны РФ сообщает об уничтожении ночью средствами ПВО 9 ракет ATACMS и одного БПЛА над Крымом, 3 БПЛА над Белгородской областью. Также сообщается, что 57 дронов были перехвачены или уничтожены над Краснодарским краем.

Как заявляют власти РФ, один беспилотник упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, но "возгораний не зафиксировано".

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В то же время Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей пишет о взрывах на территории НПЗ.

Кроме того, о "сильном взрыве" и пожаре на нефтебазе в Выборге Ленинградской области сообщили жители города.

При этом позже губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что "хлопок" на нефтебазе произошел "в связи с использованием пиротехнических средств" и опроверг информацию о БПЛА.

Кроме того, жители станицы Кущевская сообщали, что слышали звуки БПЛА, а потом более 40 взрывов в районе военного аэродрома. Видимо, работало ПВО.

Российские власти этого не подтверждали, однако заявили, что возникло "локальное возгорание".

"Бавовна" в РФ - что известно

Сегодня ночью в Крыму сообщали о взрывах и звуках выстрелов, был перекрыт Крымский мост.

Кроме того, взрывы раздавались в Перевальном, где базируется 126 бригада береговой обороны Черноморского флота РФ. Также, вероятно, был поражен корабль противника.

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