Также ранены люди на Черниговщине и Днепропетровщине.

В Херсонской области российские оккупанты сбросили на людей взрывчатку с дрона, в результате чего погиб человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Военные РФ сбросили взрывчатку с дрона на двух жителей Херсонщины. Оккупанты атаковали с беспилотника людей в Станиславе. От полученных ранений погиб мужчина 1984 года рождения... Также ранения получила женщина. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь", - отметил он.

Также председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что сегодня днем россияне обстреляли одно из сел в Семеновской общине.

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"В результате атаки пострадал местный житель, 1965 г.р. Его госпитализировали. Повреждены многоквартирный дом и здание детсада", - проинформировал он.

Кроме того, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в Никополе из-за вражеской атаки пострадал 64-летний мужчина. Он получил осколочное ранение грудной клетки.

"Врачи оказали всю необходимую помощь, поправляться будет дома", - написал он и добавил, что в городе поврежден частный дом, несколько торговых киосков и три частных автомобиля.

По словам Лысака, громко было и на других территориях Никопольщины - враг применил и дроны-камикадзе, и артиллерию.

"Пострадали Мировская, Марганецкая, Покровская громады. Там, к счастью, люди уцелели", - отметил он.

Между тем в Криворожском районе из-за падения обломков сбитой ракеты загорелись сухая трава и камыш.

"Огонь спасатели потушили. Но повреждена линия электропередач, в результате чего без света почти 3 тыс. семей. Энергетики работают", - сообщили в ОГА.

Также Харьковская областная прокуратура уточнила, что в результате сегодняшнего авиаудара по частному жилому сектору в Шевченковском районе Харькова были ранены пять человек, среди которых двое мужчин 47 и 74 лет, 47-летняя женщина, 13-летняя девочка и парень 16 лет. Кроме того, 8-летняя девочка получила острую реакцию на стресс.

"Предварительно, войска РФ ударили по Харькову УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см)", - говорится в сообщении.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 18 мая, россияне снова атаковали Харьков и область. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате атак есть погибшие и раненые, среди которых - дети.

Так, в результате вражеского удара по Харькову пять человек получили осколочные ранения. Произошло разрушение жилой инфраструктуры. Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате российской вооруженной агрессии в Волчанской громаде погибла женщина, еще пять человек травмированы.

В то же время Херсонская ОГА сообщила, что сегодня днем оккупанты из танка ударили по селу Тягинка Бериславского района. Смертельные ранения получил 67-летний мужчина, который во время обстрела находился на улице.

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